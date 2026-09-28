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Samsun Bafra'da 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Samsun Bafra'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kasten yaralama' suçundan aranan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'da hakkında 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kasten yaralama" suçundan hakkında 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi (38) yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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