Samsun'a şehit ateşi düştü

SAMSUN (DHA) - Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un acı haberi memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 19 Nisan günü teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralandı. Uzun, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu. Yeni nişanlandığı öğrenilen Uzun'un acı haberi Samsun'un Çarşamba ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit Uzun'un cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası memleketi Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.