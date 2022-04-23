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Samsun'a şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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Samsun'a şehit ateşi düştü

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un (24) acı haberi, Samsun'daki baba ocağına ulaştı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan  Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un (24) acı haberi, Samsun'daki baba ocağına ulaştı. 

Hakkari- Yüksekova Dağ ve Komando Tugayı'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Çon, kaldırıldığı Çukurca Sahra Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit Çon'un acı haberi, Havza ilçesi Kamlık Mahallesi'nde yaşayan babası Alpay ve annesi Hafize Çon'a yetkililerce ulaştırıldı. Şehidin baba evi Türk bayrakları asıldı. 4 kardeşin en büyüğü ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Çon'un cenazesi, cumartesi günü Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından havayolu ile Merzifon'a getirilecek. Çon'un cenazesi aynı gün, Havza ilçesinin Kamlık Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Piyade Uzman Çavuş, Yüksekova, Samsun, Şehit, Güncel, Haberler

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