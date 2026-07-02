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Samandağ ilçesinde otomobilden yedek lastik çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobilden yedek lastik çalan 4 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, kendi lastiklerinin patladığını ve açık lastikçi bulamadıklarını ifade etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobilden yedek lastik çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Deniz Mahallesi Ganim Canbolat Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin yedek lastiğinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını H.T, H.A.Ö, A.P. ve S.A'nın gerçekleştirdiği belirleyerek şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki ifadelerinde, kullandıkları aracın lastiklerinin sabah saatlerinde patladığını, açık lastikçi bulamadıkları için park halindeki otomobilin yedek lastiğini aldıklarını söylediği öğrenildi.

Çalınan yedek lastik sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say
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