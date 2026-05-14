Hatay'da İnşaat Şantiyesinde Yangın: Konteynerler ve Araçlar Zarar Gördü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı konteynerler ile 8 araç zarar gördü.

Kurtderesi Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler konteynerden çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Alevler kısa sürede konteynerlerin yanındaki otoparkta park halindeki araçlara sıçradı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında konteynerler ile 8 araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı