Hatay'da sağanak sonrası deniz kıyısına vuran odunları vatandaşlar topladı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası, deniz kıyısına sürüklenen odunları vatandaşlar topladı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin su seviyesi yükseldi. Taşan nehrin sürüklediği ağaç ve odun parçaları Samandağ sahiline ulaştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar, kıyıya vuran odunları topladı. Bazı vatandaşların topladıkları odunları araçlarına yüklediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı