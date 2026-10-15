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Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, terörist Ural'ın yakalanmasına 'şükür' paylaşımı yaptı

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Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, terörist Mihraç Ural'ın Suriye'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasının ardından 'şükür' paylaşımı yaptı. Yılmaz, X'te yeniçeri duasından bölüm paylaşırken Ural'ın 53 kişinin öldüğü 2013 Reyhanlı saldırısının sanığı olduğu bildirildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, terörist Mihraç Ural'ın yakalanmasının ardından "şükür" paylaşımında bulundu.

Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden, Suriye'de sınırdan başka ülkeye kaçmaya çalışırken yakalanan terörist Ural ile ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımında Yılmaz, yeniçeri duasının bir bölümü olan "Elhamdülillah! Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan! Eüzubillah, eüzubillah. Hüda'ya şükr-i bihad! " ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği 2013'teki bombalı saldırının sanığı terörist Mihraç Ural'ın (Ali Kiyali) Suriye'de, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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