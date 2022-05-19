SALYAZI KÖYÜNDE ÇÖP TEPKİSİ - Haberler

GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesi Salyazı köyünde dağ yamacında depolaann çöpler nedeniyle etrafa yayılan kötü koku ve görüntü kirliği bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. İl Özel İdaresi yetkilileri, çöplerin kaldırılması için çalışma başlatılacağını duyurdu.

İlçeye bağlı Salyazı köyü golop mevkisinde toplanan çöpler, döküldüğü dağ yamacına depolanması tepkilere neden oldu. Görüntü kirliliğinin yanı sıra etrafa kötü kokular yayıldığından yakınan vatandaşlar sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. İl Özel İdaresi yetkilileri de çöplerin kaldırılması için çalışma başlatılacağını açıkladı.

'ÇÖPLERİN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR'

Salyazı Köyü Muhtarı Demir Uçar, yaşanan çöp sıkıntısı köyün belediye olduğu dönemlerden kaynaklandığını belirterek, 'Belediye zamanında bahsedilen bölgeye çöpler dökülüyor ve üzeri kapatılıyordu. Belediyemiz kapandıktan sonra özel idare ekiplerine çöpler için bilgi verildi. O bölgenin çok acil bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Hayvanların sağlığı ve insan sağlığını tehdit ediyor. Çevremize kirlilik vermemesi için çöplerin temizlenmesi gerekiyor. Özel idare ekiplerine çöplerin alınması için bilgi verildi' dedi.

'ÇÖPLER HAYVANLARA HASTALIK BULAŞTIRABİLİR'

Köy sakini Erdal İnci de 'Bu bölge hayvanların otladığı yerler. Çöpler uzun bir süredir bu bölgede. Buranın biran önce temizlenmesini istiyoruz. Hayvanlar otlamak için buraya geliyor. Biriken çöpler hayvanlara hastalık bulaştırabilir' diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel