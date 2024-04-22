Salihli'de Su Kanalına Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Salihli ilçesinde su kanalına düşen bir inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İneği çıkaramayan bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri uzun uğraşlar sonucu ineği kanaldan kurtararak sahibine teslim etti.
Salihli ilçesinde su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, su kanalına düşen ineğini bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri uzun uğraşlar sonucu ineği düştüğü kanaldan kurtararak sahibine teslim etti.