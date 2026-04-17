Saldırının gerçekleştiği okul geçici olarak kapatıldı

ŞEHİT TEBERNUŞ ÖZLER ORTAOKULU'NDA EĞİTİM GÖRECEKLER

Saldırının ardından geçici olarak kapatılan Ayser Çarık Ortaokulu'nun öğrencilerinin eğitim göreceği okul da belli oldu. Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada "15 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen elim olay nedeniyle 20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu'nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verilmiştir. Eğitim süreci, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürülecek olup ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca, Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının Şirinler Anaokulu'na taşınmasına karar verilmiştir" denildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı