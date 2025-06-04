Salda Gölü'nde sezon açıldı, balonlarla gökyüzü masalı bayram coşkusuna eşlik edecek

Sıcak hava balonları ve güvenlik önlemleriyle Salda'da rüya gibi bir sezon başlıyor

Türkiye'nin Maldivler'inde doğa, bilim ve sıcak hava balonlarıyla sezon hareketlendi

Atlı Birlik Komutanlığı'nın atlı timleri ve 8x8 amfibik UTV araçlı ekipler, sürekli devriye halinde güvenliği sağlıyor

BURDUR - Dünyaca ünlü " Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü, yaz sezonu ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Yeşilova ilçesindeki turkuaz renkli göl, eşsiz doğal güzelliği ve gelişen altyapısıyla bu yıl 400 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıkı denetimleriyle koruma altına alınan Salda Gölü, bembeyaz kumsalları, kristal berraklığındaki turkuaz suları ve temiz havasıyla hem Kurban Bayramı tatilinde hem de yaz sezonu boyunca doğaseverlerin vazgeçilmez adresi olacak. Bayram ve sezon süresince alınan kapsamlı güvenlik, temizlik ve ulaşım önlemleri sayesinde ziyaretçiler, yılın en keyifli dönemlerinde doğanın tadını güvenle çıkarabilecek.

Koruma altındaki Beyaz Adalar bölgesine araç girişi yasak olup, araçlar otoparklara bırakıldıktan sonra çevre dostu elektrikli ring araçlarla ulaşım sağlanıyor. Salda'nın çevresinde doğa dostu sosyal tesisler ve 24 saat görev yapan güvenlik kameraları, jandarma ekipleriyle bölge güvenliği üst seviyede tutuluyor.

Sıcak hava balonları ile gökyüzünden eşsiz manzaralar

Salda Gölü'nde turizme yeni bir renk katan sıcak hava balonu turları da bu sezon aktif olarak devam ediyor. Sabah erken saatlerde başlayan uçuşlarla ziyaretçiler, gölü gökyüzünden izleme fırsatı buluyor. Geçen yıl büyük ilgi gören balon turları, bu yıl da özel firmalar tarafından düzenleniyor ve bölgenin turizm çeşitliliğine önemli katkı sağlıyor. Balonlar, ziyaretçilerin Salda'yı bambaşka bir açıdan keşfetmesini sağlarken, unutulmaz hatıralar biriktirmelerine imkan tanıyor.

Hem gölde hem sahilde en üst düzey güvenlik önlemleri

Salda'da güvenlik, turizmin vazgeçilmez unsuru olarak ön planda tutuluyor. Göl içindeki halk plajında cankurtaran ekipleri, AFAD ve Jandarma ekipleri elektrikli botlarla boğulma riskine karşı 7/24 görev yapıyor. Sahillerde ise Jandarma Atlı Birlik Komutanlığı'nın atlı timleri ve 8x8 amfibik UTV araçlı ekipler, sürekli devriye atarak ziyaretçilerin güvenliğini sağlıyor. Ayrıca, doğal yaşam ve çevre koruması için özel önlemler alınmış durumda. Beyaz Adalar gibi hassas bölgelerde araç girişleri yasak olup, alanlar sürekli izleniyor ve korunuyor.

Bilim Merkezi ile Salda'da turizm ve doğa bilimsel destekle büyüyor

Bu sezon açılan Salda Bilim Merkezi, gölün doğal yapısını koruma ve bilimsel araştırmaları destekleme amacıyla faaliyete geçti. Ziyaretçiler de merkezin sunduğu bilgilerle Salda'nın benzersiz jeolojik özelliklerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Salda'nın hem doğal hem bilimsel açıdan dünyada ender bulunan değerlerden biri olduğunu belirterek; "Bilindiği üzere Salda Gölü Dünya Jeolojik Miras Listesi'nde yer almakta. Hem bilim açısından hem doğal güzelliği açısından dünyada sadece iki tane bulunan yerlerden biri Salda. Salda Gölü turizm faaliyetleri devam ederken aynı zamanda tabii ki gölümüzü korumaya da devam ediyoruz. Bilim merkezimiz bu yıl açıldı ve çalışmaya başladı. Hem Salda Gölümüz ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak üzere hem de gelen kişilere Salda Gölümüzü tanıtmak üzere çalışmalarına başladı. Aynı zamanda havaların ısınması ile birlikte turizm faaliyetleri de başladı. Plajlarımızda insanlar güvenli bir şekilde yüzebiliyor. Cankurtaranlarımız, cankurtaran botlarımız bulunmakta. Sahillerde atlı Jandarma timlerimiz mevcut. Tesislerimizle de aynı şekilde turizm faaliyetlerini yerine getiriyoruz." dedi.

Salda'nın keyfini gökyüzünde sıcak hava balonları ile çıkarabilirler

Salda Gölü'nde turizm sezonu ile birlikte sıcak hava balonlarında aktif bir şekilde uçuşlarına başladığını belirten Kaymakam Turan; "Geçen yıl tanıtımını yaptığımız sıcak hava balonu uçuşlarımız bu yılda aktif olarak devam ediyor. Salda Gölü'nü gökyüzünden seyretmek isteyen turistlerimiz, vatandaşlarımız sıcak hava balonu uçuşlarına da katılabilirler. Balon uçuşları özel firmalar tarafından sabah erken saatlerde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Hem gölde hem sahilde güvenlik ön planda

Sezon ile birlikte hem göl içerisinde hem de sahillerde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığına da değinen Kaymakam Turan; "Gölün içerisinde boğulma vakalarına karşı Jandarmamızın ve AFAD'ın elektrikli botları bulunmakta. Dışarıda ise Jandarma Atlı Birlik Komutanlığı'ndan gelen Atlı birliklerimiz ve 8X8 UTV araçlı jandarma ekiplerimiz sürekli olarak devriye atarak sahillerde güvenliği sağlıyor. Bunlar yapılırken ormanlarımızı, gölümüzü ve sahilimizi de korumaya da dikkat ediyoruz." şeklinde konuştu.

Geçen sene 300 bin ziyaretçi geldi bu sene hedef 400 binin üzerinde

Geçtiğimiz yıl 300 bin civarında misafiri ağırladıklarını belirten Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan vatandaşları bu senede Salda Gölü'ne davet ettiği konuşmasında; "Kurban Bayramı'nda tüm ziyaretçilerimizi Salda Gölümüze bekliyoruz. Havalarda yarından itibaren ısınmaya başlıyor. Salda Gölümüzün eşsiz güzelliğin yerli ve yabancı bütün turistlerimizi davet ediyoruz. Geçen yıl yaklaşık olarak 250 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Tabi bu kayıtlarda olan rakamlar. Kayıtlara geçmeyenler ile birlikte ziyaretçi sayısını 300 bine yakın olarak tahmin ediyoruz. Bu yıl ise tahmini olarak 400 bin civarında bir ziyaretçi beklentimiz var." sözlerini sarf etti.

"İyi ki Salda'ya gelmişim"

Salda Gölü'ne İstanbul'dan tur ile birlikte gelen Sibel Çokakbaş;"Buranın methini çok duydum. Suyunun turkuaz renginin güzelliğini, sahilinin bembeyaz olması yani bunlar beni cezbetti. Etrafının da doğayla kaplı olması, yeşilliğin içerisinde olması çok hoşumuza gitti. Hem kendi adıma hem de arkadaşlarla birlikte çok beğendik burayı. İyi ki de gelmişim diyorum ve bütün gelmeyenlerin de gelmesini, görmesini tavsiye ederim. Herkesi bekliyoruz gelin, görün, bu güzelliği kaçırmayın. Biz bugüne kadar gelmediğiniz için çok pişmanız. Geldiğimiz ay olarak da çok güzel bir zamanda gelmişiz. Çok rahat gezdik, dolaştık." dedi.

" Türkiye'nin Maldivleri diyorlar, gerçekten de benziyor"

Yine Salda Gölü'ne tur ile birlikte Ankara'dan gelen Zeynep Yıldırım ise Salda Gölü için; "Çok güzel bir yer. Evde oturmaktansa gelin görün burayı. Vatandaşların önümüzdeki bayram tatilini burada değerlendirmesini tavsiye ederim. Ben daha önce bu güzel manzarayı televizyonlardan görmüştüm. Bir gidip görmek lazım demiştim. Bu yüzden de arkadaş grubu olarak tur ile birlikte geldik. Burası Türkiye'nin Maldivleri olarak geçiyor gerçekten de televizyonda gördüğüm kadarıyla Maldivlere benziyor." ifadelerini kullandı.