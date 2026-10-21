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Sakarya Taraklı'da motor bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiye ekibince kurtarıldı

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Sakarya Taraklı'da motor bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiye ekibince kurtarıldı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hacımurat Mahallesi Fatih Sokak'ta park halindeki otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan yavru kedi, annesinin yanına bırakıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hacımurat Mahallesi Fatih Sokak'ta E.Ç park halindeki otomobilinin motor bölümünde kedi sesi duydu.

Kediyi bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkaramayan E.Ç 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kedi, annesinin yanına bırakıldı.

Kaynak: AA
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