Haberler

Sakarya Karasu'da heyelanda bir ev kullanılamaz hale geldi, 4-5 evi su bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Karanlıkdere Mahallesi'nde sağanağın ardından heyelan ve suyla taşınan toprak ile kaya parçaları bazı evlere zarar verdi. Kısmi göçük oluşan bir ev kullanılamaz hale gelirken 4-5 evi su bastı; belediye ekipleri hafriyat temizliği yürütüyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan ve suyla taşınan toprak ile kaya parçaları bazı evlere zarar verdi.

Kentte önceki günden beri aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Karasu ilçesindeki Karanlıkdere Mahallesi'nde dün etkisini gösteren sağanağın yol açtığı heyelan sonucu kısmi göçük oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca 3 evin daha etkilendiği mahallede suyun taşıdığı toprak ve kaya parçaları yapıların etrafını kapladı. Giriş katlarını su basan evlerin zemininde çamurdan tabakalar oluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri, mahallede hafriyat temizleme çalışması yürütüyor.

"Hafriyat kaldırma çalışmalarına başladık"

Karanlıkdere Muhtarı Yılmaz Koca, AA muhabirine, büyük afet yaşadıklarını ve mahallede hasar oluştuğunu söyledi.

Koca, selin dağdan sürüklediği taşı ve toprağı mahalleye getirdiğini anlatarak, "Bir evimizde göçük oluştu, 4-5 evimizi su bastı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Devletimiz yanımızda. Hafriyat kaldırma çalışmalarına başladık. Allah devletimize zarar vermesin. Devlet-millet el ele bunun altından kalkacağız." diye konuştu.

Hasar gören evlerle ilgili vatandaşların devletten yardım beklediklerini belirten Koca, "Aşırı yağış aldık. Onun sonucunda kimi yerde heyelan oldu, kimi yerde derenin suyuyla taş ve toprak geldi." dedi.

Kaynak: AA
Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın

Bir dönemin çocuk yıldızıydı: Sakın oyuncu olmayın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası

Fenerbahçe'de deprem: Lukaku, Kante ve Greenwood...
ABD'de seçim öncesi gizemli mektuplar! FBI devrede

Zarfı açan korkuyla telefona sarıldı
Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, şimdi dünya onu konuşuyor
Maduro’dan mahkemede 'işkence' iddialarına yanıt! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte mahkemedeki sözleri
İstanbul'da 1 milyondan fazla yasa dışı bahis SMS'i sonrası 24 şüpheli gözaltına alındı

Çıldırtan bahis mesajlarının sırrı çözüldü! 24 kişi gözaltında
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir

Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle...