Sakarya haberleri! Söğütlü Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
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Sakarya bölgesinden gelen habere göre Söğütlü Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Söğütlü Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, meclis üyeleri Recep Karasu ve Mehmet Akkaşa'nın Konya'daki Uluslararası Tarım ve Şehirler Birliği Genel Kurulu ve Küresel Tarım Formu'na katıldığını anımsattı.
Özten, iki üyeye aktif katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verdi.
Toplantıda, gündeme gelen başlıklar karara bağlandı.