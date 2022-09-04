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Sakarya gündem haberi: Sakarya'da bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı

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Sakarya gündem haberi: Sakarya'da bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı

Sakarya haberlerine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağabey-kardeş yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağabey-kardeş yaralandı.

Sipariş için Güneşler Mahallesi Yıldırım 3 Sokak'a gelen motokurye, bu sırada kendisine havlayan sahipsiz köpeğe müdahale etti.

Bu durumu gören ve tepki gösteren ağabey-kardeş A.İ. ve O.İ. ile motokurye arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan motokurye, arkadaşları ile tekrar sokağa geldi.

İki taraf arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş A.İ. ve O.İ. bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelilerden birinin olay yerinden ayrılırken havaya ateş ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel

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