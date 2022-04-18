Sakarya fındığı çeşitlendirilecek

KOCAALİ, SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından yürütülen "Sakarya İli Fındıklarının Klon Seleksiyonu" projesiyle kaliteli ve verimli klonlar belirlenerek yeni fındık çeşitlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Ziraat Fakültesi, fındık üreticilerinin yaşadığı verim ve kalite sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından da desteklenen ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir'in yürütücüsü olduğu "Sakarya İli Fındıklarının Klon Seleksiyonu" projesiyle; Karasu, Kocaali, Akyazı ve Hendek ilçelerindeki üretici bahçelerinde verimli ve kaliteli klonların belirlenmesi, bunların genetik analizlerinin yapılması, eşit bakım şartları ve ekolojik koşullar altındaki performanslarının tespit edilmesi ve yeni fındık çeşitlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Demir, 230 bin hektar tarım alanına sahip Sakarya'nın yüzde 30'unda fındık tarımı yapıldığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Sakarya'nın bütün ilçelerinde fındık üretildiğinin görüldüğünü aktaran Demir, "Bu üretimin yüzde 75'i Karasu, Kocaali, Hendek ve Akyazı ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Fındık bahçelerinde Çakıldak, Foşa, Mincane, Kara, Yassı ve Yuvarlak Badem çeşitleri yetiştiriliyor. Fındık üreticileri çeşitlerin verim ve kalite özelliklerinden memnun değiller. Bu nedenle yeni fındık çeşitlerine talep gösteriyorlar." dedi.

Demir, fındıkta henüz fidancılık sektörü gelişmediği için sertifikalı ve hastalıktan ari fidan temininin güç durumda olduğunu dile getirerek, "Fındık yetiştiriciliği konusunda üreticilerimizin sorunlarına çözümler bulabilmek için Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyelerimiz; üniversitemiz, Sakarya Ticaret Borsası, ziraat odaları ve Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinin desteğiyle verimli ve kaliteli yeni fındık çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 'Sakarya İli Fındıklarının Klon Seleksiyonu' projemiz de bunlardan birisi." diye konuştu.