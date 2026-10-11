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Sakarya Erenler'de D-100'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Sakarya Erenler'de D-100'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Sakarya Erenler'de D-100'de bir otomobilin trafik ışıklarında önündeki otomobile arkadan çarpmasıyla 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi; yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Akyazı istikametinde seyreden 37 ACT 094 plakalı otomobilin ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü, Çaykışla mevkisindeki trafik ışıklarında C.G'nin kullandığı 54 ADH 329 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 37 ACT 094 plakalı otomobilin sürücüsü ile C.G'nin yanındaki yolcular M.Y ve F.G yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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