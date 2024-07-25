Sakarya Dostlar Platformu üyeleri, bir araya geldi.

Serdivan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıya konuk olarak katılan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, yaptıkları çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Platform üyesi Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan da bir araya gelerek hasbihal ettiklerini kaydetti.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Erdinç Atalay, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, eski Türk-İş Genel Mali Sekreteri Enver Toçoğlu'nun konuk olarak katıldığı programda platform üyeleri yer aldı.