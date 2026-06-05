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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 174 gram metamfetamin, 780 gram bonzai ve 1764 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

SAKARYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Adapazarı, Karasu ve Pamukova ilçelerinde operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerdeki aramalarda 10 parça halinde toplam 174 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 780 gram bonzai, 1764 adet sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 700 lira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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