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Sakarya'da turuncu kod uyarısıyla ekipler dere ıslahı ve temizlik çalışması yürütüyor

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Sakarya'da turuncu kod uyarısıyla ekipler dere ıslahı ve temizlik çalışması yürütüyor
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Sakarya'da sağanak sonrası bugün için verilen turuncu kod uyarısıyla ekipler dere ıslahı ve temizlik çalışması yürütüyor. Derelerin taştığı kentte yollar, tarım arazileri ve evleri su bastı; Karapürçek, Karasu ve Darıçayırı'nda ekipler toprak ve molozları kaldırıyor.

Sağanaktan etkilenen Sakarya için "turuncu" kod uyarısı verilmesi nedeniyle ekipler dere ıslahı ve temizlik çalışması yürütüyor.

Çarşamba akşamı başlayan ve kent genelinde dün akşam saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar, tarım arazileri ve evleri su bastı, bazı binalar yıkıldı.

Bugün için "turuncu" kod uyarısı verilen kentte ekipler, selin getirdiği toprak ve moloz yığınlarını temizlemenin yanı sıra önleyici çalışma yapıyor.

Bu çerçevede, Devlet Su İşleri ekipleri iş makineleriyle Karapürçek ilçesindeki Mesudiye Köprüsü mevkisinde Kanlıçay Deresi içinde ıslah çalışması yürütüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesi'nde sağanağın ardından evlerin etrafını kaplayan toprak ve kaya parçalarını kaldırıyor. DSİ ekipleri de mahalledeki dere yatağında temizlik yapıyor.

Sağanak nedeniyle yollar, tarım arazileri ve evlerin giriş katlarının sular altında kaldığı ilçeye bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde de Devlet Su İşleri ekipleri, iş makineleriyle Darıçayırı Deresi'nde temizlik ve ıslah çalışmaları yürütüyor.

Muhtemel olumsuzluklara karşı da bazı ekipler teyakkuzda bekletiliyor.

Kaynak: AA
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