Sakarya'da Tarihi Uzunçarşı İçin Restore Projesi Başlatılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 40 yapının restore edileceği Tarihi Uzunçarşı'nın 3. etap 1. kısım ihalesinin 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesindeyn yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Alemdar, Unkapanı bölgesindeki 40 yapıyı kapsayacak projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi çarşımızı geleceğe taşıyacak önemli bir adım atıyoruz. Uzunçarşı'nın tarihi dokusunu bozmadan, özgünlüğünü artırmayı hedefliyoruz. İnşallah daha önce de açıkladığımız gibi Unkapanı tarafından 3. etap çalışmalarımızı başlatıyoruz. Esnaflarımızın ticaretini aksatmadan işlemleri sürdürecek ve hızla restore edeceğiz."

Geleneksel Doğa Yürüyüşleri'nde rota Kıranyurt Yaylası

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her sene düzenlenen "Doğa Yürüyüşleri", Pamukova ilçesinde bulunan yaklaşık 1160 metre rakımlı Kıranyurt Yaylası'ndaki parkurla başladı.

Yaklaşık 12 kilometre boyunca devam eden parkurda doğaseverler, rehberler eşliğinde asırlık kayın ve göknar ormanları arasında yürüyüş yaptı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da programlarımız Kıranyurt Yaylası ile başladı. Doğaseverlerin yoğun bir ilgi gösterdiği program, uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirildi. 12 kilometre boyunca devam eden parkurda, güzel bir hafta sonu geçiren doğaseverlere katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Turuncu Bisikletler" yaz sezonuna hazırlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan Turuncu Bisikletler (TUBİS), bakım ve kontrollerinin ardından uzun vade kiralama seçenekleriyle yaz sezonuna hazırlandı.

Şu ana kadar 3 bin 600'ü aşkın vatandaşın faydalandığı bisiklet kiralama sistemi, daha önce sunulan 1, 3 ve 6 aylık kiralama seçeneklerine ek olarak artık 12 aya kadar da kiralanabilecek.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde hizmet veren noktada bisikletlerin mekanik aksamları, kilit, sepet, kask ve çocuk koltuğu gibi ekipmanları kontrol edilerek eksiksiz hale getirildi.

Kiralama işlemleri sadece www.sakarya.bel.tr adresinden online olarak gerçekleştiriliyor. Talep eden kullanıcıların uygun fiyatlarla yararlanabildiği kask ve çocuk koltuğu gibi ek aparatlar da bulunurken, başvuru sonrası bisikletler, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde teslim ediliyor.