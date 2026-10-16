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Sakarya'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 17-18 Ekim'de 2 gün ara verildi

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Sakarya Valiliği, şiddetli yağış uyarısı nedeniyle resmi ve özel okul/kurumlar, kreş, BİLSEM, DYK, MTSK, kurslar ve yüz yüze eğitime 17-18 Ekim'de 2 gün ara verildiğini duyurdu. Sağanak nedeniyle toprak kayması sonucu kapanan Kocaali-Hendek yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Sakarya'da elverişsiz hava şartları nedeniyle özel kurslara ve bazı eğitim faaliyetlerine 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte şiddetli yağış uyarısı yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şiddetli yağışın genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında resmi ve özel okul/kurumların rehabilitasyon merkezleri, ?kreş ve gündüz bakımevleri, BİLSEM, DYK, ?MTSK dahil sınavlar, özel kurslar, çeşitli tüm kurs ve sınavlar ile uygulama ve yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17-18 Ekim tarihlerinde 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca Sakarya'nın Kocaali ile Hendek ilçelerini birbirine bağlayan ve sağanak nedeniyle toprak kayması sonucu kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından açıldı.

Kaynak: AA
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