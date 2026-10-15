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Sakarya'da sağanakta mahsur kalan 120 kişinin kurtarıldığını Başkan Alemdar duyurdu

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Sakarya'da sağanakta mahsur kalan 120 kişinin kurtarıldığını Başkan Alemdar duyurdu
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sağanak nedeniyle mahsur kalan 120 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi. Alemdar, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını, 45'i küçükbaş ve 20'si büyükbaş 65 hayvanın da kurtarıldığını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sağanak nedeniyle mahsur kalan 120 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Alemdar, sağanağın etkili olduğu Sapanca ve Geyve'de saha çalışmalarına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Büyükşehir ve SASKİ'nin şehir genelinde 750 personel ve 240 araçla aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Şu ana kadar can kaybının yaşanmadığını aktaran Alemdar, "Metrekareye düşen yağış miktarının 241 kilograma kadar ulaşması, yağışın tarihi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Gece boyunca Büyükşehir ve SASKİ ekiplerimizle sahadaydık." ifadelerini kullandı.

Alemdar, dün saat 21.30 civarında başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 297 çağrı yapıldığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Bu sabah 08.30'a kadar 133 çağrı talebi sonuçlandırılmıştır. Sel afetinden etkilenen Karasu, Kocaali, Sapanca ve Geyve'de mahalle bazında özellikle İncilli, Aziziye, Kabakoz, Darıçayırı mahallelerinde ve Adapazarı-Karasu Yolu'nda evlerinde, araçlarında ve çeşitli bölgelerde mahsur kalan 120 vatandaşımız ile 45'i küçükbaş ve 20'si büyükbaş toplam 65 hayvan kurtarılmıştır. En büyük tesellimiz can kaybı, ciddi yaralanma ya da kayıp vakamızın bulunmamasıdır. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi tüm afetlerden korusun."

Kaynak: AA
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