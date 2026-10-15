Sakarya'da sağanak sonrası Akyazı-Karapürçek yolundaki Kepekli Köprüsü kapatıldı

Sakarya'da sağanak sonrası Akyazı-Karapürçek yolundaki Kepekli Köprüsü kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da etkili olan sağanak yağışların ardından Akyazı-Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ulaşıma kapatıldı. Akyazı Belediyesi, vatandaşlardan alternatif güzergahları kullanmalarını ve ekiplerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.
KEPEKLİ KÖPRÜSÜ ULAŞIMA KAPATILDI
Sakarya'da etkili olan sağanak yağışların ardından Akyazı- Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ulaşıma kapatıldı. Akyazı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları istenerek, şöyle denildi:
"İlçemizde etkili olan kuvvetli yağışların ardından Akyazı- Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ulaşıma kapanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerimizin yönlendirmelerine hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."
İsa ÇİÇEK/ AKYAZI(Sakarya),