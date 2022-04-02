Sakarya'da ormanda kaybolan kişiyi AFAD ekipleri buldu - Haberler

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Sakarya'da ormanda kaybolan kişiyi AFAD ekipleri buldu

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Sakarya'da ormanda kaybolan kişiyi AFAD ekipleri buldu

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ormanda kaybolan Adem Can Dülger, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince bulundu.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ormanda kaybolan Adem Can Dülger, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ekiplerince bulundu.

Olay Akyazı ilçesi Çatalköprü ormanlık alan mevkisinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde evden ayrılan Adem Can Dülger'e ulaşamayan ailesi jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kayıp Dülger için arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD'dan 9 arama kurtarma personeli, 3 araç ve 1 arama köpeğiyle yapılan arama kurtarma çalışmalarında saat 20.05'te kayıp Dülger'e ormanın iç kesimlerinde ulaşıldı. Yönünü kaybettiği belirtilen Dülger, sağlık kontrolünden geçirildi. Durumunun iyi olduğu anlaşılan Dülger, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.


Sakarya'da ormanda kaybolan kişiyi AFAD ekipleri buldu

Sakarya'da ormanda kaybolan kişiyi AFAD ekipleri buldu

Sakarya'da ormanda kaybolan kişiyi AFAD ekipleri buldu

Sakarya'da ormanda kaybolan kişiyi AFAD ekipleri buldu

Sakarya'da ormanda kaybolan kişiyi AFAD ekipleri buldu

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Jandarma, Adem Can, Akyazı, AFAD, Güncel, Haberler

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