Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

Bakan Fidan'dan net mesaj: Hikayemiz yeni başlıyor
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan sinyali vermişti! Savaş uçakları, teröristlere bomba yağdırdı
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı

Sakarya'da Metrobüs Projesi Hızla İlerliyor

Sakarya'da Metrobüs Projesi Hızla İlerliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 17 kilometrelik metrobüs hattı için çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin şehir içi ulaşımı güvenli, hızlı ve konforlu hale getireceğini belirtti.

Sakarya'da hayata geçirilecek 17 kilometrelik 11 istasyondan oluşan metrobüs projesinde çalışmalar devam ediyor.

Metrobüs hattındaki çalışmaları yerinde inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin ulaşımına konfor sağlayacak çalışmanın şehre hayırlı olmasını diledi.

Metrobüsün Türkiye'de çok fazla kentte kullanılmadığına dikkati çeken Alemdar, "Türkiye'de metrobüsü kullanan ikinci şehir olmakla beraber şehirdeki insanlarımızın daha güvenli, daha hızlı ve seyahat özgürlüğünü genişletecek çalışma anlayışı ortaya koyduk. Seçim beyannamemizde ifade ettiğimiz gibi 'Sakarya'daki ulaşımı en modern ve en güvenli şekilde yaparken en uygun şartlarda insanlarımızı taşımaya gayret edeceğiz.' dedik. Bugün de mevcut hat otobüslerimizi çalıştırırken diğer taraftan Arifiye-Adapazarı arasındaki ADARAY'ımızı başlattık." dedi.

Alemdar, raylı sistem çalışmasının proje ihalesinin yapıldığını aktararak, Karasu demir yolunun da bu ay sonuna kadar ihalesinin yapılacağını söyledi.

"Güzergahtaki bütün altyapı ve üst yapı çalışmalarını kendimiz yapacağız"

Şehir içi ulaşımı çeşitlendirmek, güvenli, daha hızlı ve konforlu hale getirmek için daha önce metrobüs alıp hat oluşturma sözü verdiğini anımsatan Alemdar, şöyle devam etti:

"Bunu daha önce almış olduğumuz metrobüsle hayata geçirdik ancak metrobüsleri normal güzergahlarda çalıştıramıyorsunuz. Çalıştıramadığımız metrobüslerimizi de metrobüs hattı kurarak Yenikent bölgesinde yapımı devam eden Şehir Hastanesinin içinden Millet Bahçesi'ne kadar olan 17 kilometrelik alanda metrobüs hattını başlatmış olduk. Başlattığımız bu çalışmayla 17 kilometrelik güzergahta 11 durağımız olacak. İnşallah insanlarımızın daha güvenli, hızlı ve modern seyahat etmesini sağlamış olacağız.

Sakarya Büyükşehir olarak Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon daire başkanlıklarımız ve SASKİ'mizle bu güzergahtaki bütün altyapı ve üst yapı çalışmalarını kendimiz yapacağız. Mart ayı sonuna kadar inşallah bu güzergahta Yenikent bölgesinden Yazlık kavşağına kadar ilk metrobüsümüzü çalıştırmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2 kilometreye yakın güzergahımızı bitirmiş durumdayız. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Alemdar, çalışma güzergahındaki ağaçların ve yeşilliklerin zarar verilmeden güvenli şekilde taşınarak, parklarda, yeni yapacakları hayvan barınağının etrafında yeniden değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
img

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
img

Türkiye'de emeklilik yaşı düşük mü yüksek mi?
img

Yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
'Türkiye'de erkek kalmadı' diyen Danla Bilic yeni aşkını ilan etti

"Türkiye'de erkek kalmadı" diyen Danla Bilic yeni aşkını ilan etti

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba 2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.