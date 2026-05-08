Sakarya'da çalıştığı fabrikada pres makinesinin altında kalan işçi öldü
Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki bir alüminyum fabrikasında çalışan Özbekistan uyruklu bir işçi, pres makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında çalışan Özbekistan uyruklu O.E. (54) pres makinesinin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde O.E'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcılık incelemesinin ardından işçinin cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım