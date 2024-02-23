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Sakarya'da Gıda İsrafının Farkında Ol, Yeşil Geleceği Koru Projesi Etkinliği

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Sakarya'da gerçekleştirilen uluslararası gençlik projesi etkinliğinde, gençlere gıda israfı konusunda farkındalık kazandırıldı ve yeşil bir dünya bırakmanın önemi vurgulandı.

Sakarya'da "Gıda İsrafının Farkında Ol, Yeşil Geleceği Koru" uluslararası gençlik projesi etkinliği yapıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversiteyle Sakarya Valiliğinin ortak yürüttüğü projede gençlere gıda israfı konusundaki farkındalığı arttırmak ve gelecekteki nesillere yeşil bir dünya bırakılmasının önemine dikkatin çekildiği aktarıldı.

Bulgaristan, Macaristan, Portekiz, Romanya ve Ukrayna ülkelerinden 60 gencin katılım sağladığı etkinlikte konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, projenin, gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamasını beklediklerini ifade ederek, bu tür uluslararası projelerde farklı bakış açıları elde edildiğine değindi.

Sarıbıyık, SUBÜ olarak gençlerin bu deneyimden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak için gayret göstereceklerini aktardı.

Vali Yardımcısı Selda Dural'ın da katıldığı etkinlikte, SUBÜ İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Halid Özgür ve Ferizli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ersin Berk öğrencilere sunum gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden moral gecesi

Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bünyesinde bağlı olan personele motivasyon gecesi düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan İl Müdürü Zekeriya Selamet, halka faydalı olabilmeleri için çalışanların mutlu olmaları gerektiğini belirtti.

Selamet, "Motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Devletin gülen yüzü, sıcak eli olmalıyız.'" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, komedyen Recep Demirkaynak ve ekibi sahne aldı, canlı müzik gösterisi sahnelendi.

Kaynak: AA / Güncel

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