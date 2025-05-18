Sakarya'da Fırtına ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sakarya'da Fırtına ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Sakarya'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, trafiği olumsuz etkileyerek araç sürücülerine zorluk çıkardı. Donanma Sokak'taki devrilen ağaç, elektrik tellerine zarar vererek kesintilere neden oldu. Ekipler, zarar gören tellerin onarımı için çalışma başlattı.

Sakarya'da dolu, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınaya trafikte yakalanan araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı.

Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Donanma Sokak'ta fırtına nedeniyle devrilen ağaç elektrik tellerine zarar verdi.

Bölgede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle SEDAŞ ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi.

Adapazarı Belediyesi ve SEDAŞ ekipleri, ağacı kaldırma ve zarar gören telleri onarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Aziz Güvener - Güncel
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