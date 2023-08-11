Sakarya'da Denize Giriş Yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde bugün hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Cankurtaranlar ve güvenlik ekipleri önlem amaçlı görev yapıyor.

SAKARYA'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, bugün hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Kentin denize kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kötü hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık kararları doğrultunda; bugün boğulma riski nedeniyle denize girilemeyecek. Cankurtaranlar vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyarırken, sahil güvenlik ve polis ekipleri de sahil bölgelerinde devriye görevi yapıyor.