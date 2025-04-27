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Sakarya'da Bariyere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Ağır Yaralandı

Sakarya'da Bariyere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Ağır Yaralandı
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen kazada, bariyere çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak hastaneye kaldırdı.

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Söğütlü ilçesi mevkiinde meydana geldi. Karasu'dan Adapazarı yönüne giderken S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 54 SD 570 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Kazada, bariyerin altına girip hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü S.A. ile yanındaki S.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 2 yaralıyı, otomobilin tavanını keserek çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Otomobil, iş makinesiyle bölgeden kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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