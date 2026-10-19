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Sakarya'da Acarlar Longozu'ndaki taşkın mahalle yolunu kapattı, evleri su bastı

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Sakarya'da Acarlar Longozu'ndaki taşkın mahalle yolunu kapattı, evleri su bastı
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Sakarya'da sağanak sonrası Acarlar Longozu'ndaki su seviyesi yükseldi, Karasu mevkisinde taşkın Denizköy-Karamüezzinler yolunu ulaşıma kapattı. Evlerin giriş katları ve tarım arazileri su altında kalırken longozdaki tesisin seyir terası ve yürüyüş yolları da su seviyesine ulaştı.

Sakarya'da sağanağın ardından Acarlar Longozu'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu mahalle yolu ulaşıma kapandı, evlerin giriş katlarını ve tarım arazilerini su bastı.

Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında 24 kilometrekarelik alana yayılan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu'ndaki seviye, kent genelinde dün sabaha kadar etkisini sürdüren yağışların ardından yükseldi.

Karasu ilçesi mevkisinde yaşanan taşkının ardından Denizköy-Karamüezzinler grup bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

Yükselen su, longozun içerisinde yer alan tesisin seyir terasının ve yürüyüş yollarının seviyesine ulaştı.

Taşkın yaşanan mahalle ve su seviyesi yükselen longoz havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA
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