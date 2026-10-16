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Sakarya'da 2 gündür süren sağanak Kocaali Alandere Mahallesi'ni suyla kapladı

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Sakarya'da 2 gündür süren sağanak Kocaali Alandere Mahallesi'ni suyla kapladı
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Sakarya'da 2 gündür etkili olan sağanak, Kocaali Alandere Mahallesi'nin bir kısmını suyla kapladı; belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı. Akyazı Yağcılar Mahallesi'nde camide mahsur kalanlar, gençler tarafından küçük kayıkla güvenli alana taşındı.

Sakarya'da 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle bir kısmı suyla kaplanan Alandere Mahallesi havadan görüntülendi. Kocaali Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Karapürçek ilçesi Kanlıçay Mahallesi'nden geçen Kanlıçay Deresi'nin taşması sonucu yol ulaşıma kapandı. Yolun bazı bölgelerinde çökmeler meydana gelirken, ağaçlar ve elektrik direği devrildi.

Akyazı ilçesinde de sağanak nedeniyle Yağcılar Mahallesi'nde derenin taşmasıyla su baskınları oluştu.

Dün yatsı namazından sonra camide mahsur kalan vatandaşlar, gençler tarafından küçük kayıkla güvenli alana taşındı.

Öte yandan, sağanak nedeniyle kapanan D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde, Karasu Tuzla Mahallesi ile Limandere Mahallesi mevkileri arasındaki bölüm ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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