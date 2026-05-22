Sakarya'ya Yeni Hizmet Binası: İhale 30 Haziran'da

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya), SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Aziz Duran Parkı yanında yapılacak yeni hizmet binasının detaylarını paylaştı. Projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceği açıklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Mithatpaşa'da Aziz Duran Parkı yanında inşa edilecek yeni Büyükşehir Hizmet Binası'nın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Alemdar, projenin yapım ihalesinin 30 Haziran Salı günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin uzun süredir ihtiyaç duyduğu yeni hizmet binasının, Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'nin de yer alacağı yaşam kampüsü içerisinde, 39 bin metrekarelik arazi üzerine yapılacağı belirtildi. TOKİ ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edilecek proje, Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü olarak planlanan alanda yükselecek.

Mimari detaylara göre 5 bin 400 metrekare taban alanına sahip olacak hizmet binasında vatandaşlara doğrudan hizmet sunulacak birimler zemin katta yer alacak. Projede ayrıca 400 metrekarelik meclis salonu, 21 hizmet birimi, toplantı odaları, açık ve kapalı ofisler, çok amaçlı salonlar, seyir terasları, arşiv ve depo alanları ile 450 araç kapasiteli otopark bulunacak.

Alemdar, farklı kampüslerde hizmet veren belediye birimlerini tek merkezde toplayacaklarını belirterek, "Artık tek bir merkezden 1 milyon 100 bin vatandaşımıza hizmet üreteceğiz. Şehrimizin hizmet kalitesini artıracak modern bir hizmet binasını Sakarya'ya kazandırıyoruz. Yapım ihalesi 30 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Alemdar ayrıca projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz başta olmak üzere katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı