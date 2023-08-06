Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güneşler Afet Yönetimi Eğitim Merkezi ve İtfaiye Binası'nın yapımını tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük afet yönetim ve hazırlık merkezini inşa ediyor. Güneşler Afet Yönetimi Eğitim Merkezi ve itfaiye binasının yapım çalışmasında yüzde 35 seviyesine gelindi. Dumanlı kaçış simülasyonları, sanal gerçeklik bölümleri, fay kırılım modüllerini içeren bu merkez sayesinde Sakarya'da afet bilinci en üst seviyeye çıkarılacak ve her an afete hazır olunması için kritik tatbikat ile eğitimler yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük afet yönetim ve hazırlık merkezini inşa ediyor. Güneşler Afet Yönetimi Eğitim Merkezi ve itfaiye binasının yapım çalışmasında yüzde 35 seviyesine gelindi. Dumanlı kaçış simülasyonları, sanal gerçeklik bölümleri, fay kırılım modüllerini içeren bu merkez sayesinde Sakarya'da afet bilinci en üst seviyeye çıkarılacak ve her an afete hazır olunması için kritik tatbikat ile eğitimler yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin afet yönetim altyapısını güçlendirecek Güneşler Afet Yönetimi Eğitim Merkezi ve İtfaiye Binası projesinin yapımında yüzde 35'lik kısmı tamamladı. Bu merkez, Sakarya'nın en büyük ve kapsamlı afet yönetimi ve hazırlık merkezi olacak. 11 bin 550 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek projede, olası afet durumlarında hayati önem taşıyan insan gücünün eğitilmesi için, tüm tatbikatlar bire bir gerçek şartlarda yapılacak, hayati öneme sahip tatbikatlar gerçekleştirilecek.

Kaba inşaatı tamamlandı

İki blok şeklinde inşa edilen merkezde afet yönetimi eğitim binasının kaba inşaatı tamamlandı. 2 katlı olacak merkezin içerisinde deprem, mutfak yangın ve dumanlı alanlardan kaçış simülasyonları yer alacak. Sanal gerçekliğe sahip deprem eğitim video seti, acil durum telefon ihbar simülasyonları, bilgilendirme ve test alanları bulunacak. Fay kırılım, bina salınım ve zemin sıvılaşma eğitim modülü ile deprem aletsel büyüklük modülü ve diğer tüm detaylar yer alacak.

Tüm eğitimler uygulamalı olarak sunulacak

Eğitim tesisinde afet öncesi ve sonrası tüm eğitimler uygulamalı olarak sunulacak. Vatandaşlarında olası afetler durumda bilinçlenmesi için merkezde eğitimler verilecek. İtfaiye teşkilatını gün geçtikçe modern hale getiren Büyükşehir, tüm merkezlerini son teknoloji ekipmanlarla donatıyor. Şehrin muhtelif yerlerinde hizmette olan itfaiye noktalarıyla yangın, kurtarma, kırım olaylarına en hızlı şekilde müdahalelerde bulunan itfaiye teşkilatı, yeni afet merkeziyle çok daha güçlü bir yapıya dönüşecek. - SAKARYA