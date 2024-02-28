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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 28 Şubat'ın 27. yılında mesaj yayımladı

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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İletişim ofisinden yapılan açıklamada mesajına yer verilen Alemdar, demokrasi tarihine kara leke olarak geçen, millet iradesini ve insanlık onurunu hedef alan 28 Şubat zulmünü unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve aziz milletin ferasetiyle bu karanlık zihniyetin tüm uygulamalarının ortadan kaldırıldığını aktaran Alemdar, "Bugün başka mahfillerde, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden ve hain planlarını sinsice hayata geçirmek isteyen ucuz fırsat bekçilerine aziz milletimiz asla geçit vermeyecektir. Unutmadığımız ve unutturmadığımız müddetçe 28 Şubat gibi acı hatıralar tekrarlanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yusuf Alemdar 28 Şubat Politika Güncel Haberler

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