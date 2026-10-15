Haberler

Sakarya Büyükşehir Başkanı Alemdar turuncu kodlu yağışta evden çıkmama çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Meteoroloji'nin turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı üzerine vatandaşları uyardı. Alemdar, perşembe sabahı itibarıyla metrekare başına 100 kilograma yakın yağış beklendiğini belirterek zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını istedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentteki vatandaşları şiddetli yağışa karşı uyardı.

Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısında bulunduğunu ve yağışın şiddetini artırarak devam ettiğini belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve uyarıları dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Alemdar, şu ifadelere yer verdi:

"Veriler Sakarya'mızda perşembe sabah saatleri itibarıyla yağış miktarının metrekare başına 100 kilograma yakın olacağına işaret ediyor. Vatandaşlarımızın, perşembe günü boyunca zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, sivil araçlar yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir. Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için AFAD'ımız, ilçe belediyelerimiz ve devlet kurumlarımızla koordineli şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor. Lütfen uyarıları hassasiyetle dikkate alalım. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Dünya devini devirdiler

Böyle hazırlanıp maça çıktılar! Sonuç tam bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede

Saatlerdir mahsur kalan isimler için tahliye botları devreye sokuldu

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
PSG, Manchester City'i sahaya çıktığına pişman etti

PSG, Manchester City'i sahaya çıktığına pişman etti
Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı

Sel suları toprağı İstanbul'un ana arterine taşıdı
Sel sularına meydan okudu, son anda kurtuldu

Sonu az kalsın felaketle bitiyordu... Sel sularına böyle meydan okudu
Sarıyer'de göle dönen caddede akıntıya kapılmamak için yüzdü

Akıntıya kapılmamak için cadde ortasında yüzdü