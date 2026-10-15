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Sakarya Akyazı'da sağanak sonrası yolda çökme oldu, iki mahalle bağlantısı kesildi

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Sakarya Akyazı'da sağanak sonrası yolda çökme oldu, iki mahalle bağlantısı kesildi
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Sakarya genelinde etkili olan sağanak, Akyazı'da Şerefiye ile Merkez Yeniköy mahallelerini bağlayan yolda çökmeye neden oldu. Güzergah ulaşıma kapatılırken iki mahallenin bağlantısı kesildi, vatandaşların dikkatli olması istendi.

İİKİ MAHALLEYİ BAĞLAYAN YOLDA ÇÖKME

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış, Akyazı ilçesinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçede yoğun yağışların ardından Şerefiye Mahallesi ile Merkez Yeniköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi. Güzergah ulaşıma kapatılırken, iki mahalle arasındaki bağlantı kesildi. Bölgede etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Serhat YILMAZ/ AKYAZI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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