Sakarya Akyazı'da Kanlıçay Deresi taştı, konteyner ve ahşap evler sürüklendi

Sakarya Akyazı'da Kanlıçay Deresi taştı, konteyner ve ahşap evler sürüklendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kanlıçay Deresi, sağanakla birlikte taştı. Kepekli Mahallesi'nden geçen derenin kenarındaki konteynerler ile ahşap evler temellerinden sökülerek sel sularıyla sürüklendi.
KANLIÇAY DERESİ TAŞTI, YAPILAR TEMELİNDEN SÖKÜLDÜ
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kanlıçay Deresi, sağanakla birlikte taştı. Kepekli Mahallesi'nden geçen derenin kenarında bulunan konteynerler ile ahşap evler, temellerinden söküldü. Söz konusu yapılar, sel sularıyla birlikte sürüklendi.
Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı