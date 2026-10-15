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Sakarya Akyazı'da Kanlıçay Deresi taştı, konteyner ve ahşap evler sürüklendi

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Sakarya Akyazı'da Kanlıçay Deresi taştı, konteyner ve ahşap evler sürüklendi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kanlıçay Deresi, sağanakla birlikte taştı. Kepekli Mahallesi'nden geçen derenin kenarındaki konteynerler ile ahşap evler temellerinden sökülerek sel sularıyla sürüklendi.

KANLIÇAY DERESİ TAŞTI, YAPILAR TEMELİNDEN SÖKÜLDÜ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kanlıçay Deresi, sağanakla birlikte taştı. Kepekli Mahallesi'nden geçen derenin kenarında bulunan konteynerler ile ahşap evler, temellerinden söküldü. Söz konusu yapılar, sel sularıyla birlikte sürüklendi.

Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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