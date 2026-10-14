Sakarya Akyazı'da Cemil B.'nin evi yangında yıkıldı, nedenini jandarma araştırıyor

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SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Cemil B.'ye ait ev çıkan yangın sonrası yıkıldı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hanyatak Mahallesi Acelle Yayla Yolu üzerinde meydana geldi. Cemil B.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler evi sararken, aile bireyleri ve komşuları yangına ilk müdahaleyi yaparken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Ancak ev yangın nedeniyle yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı