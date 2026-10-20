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Sakarya Akyazı'da alüminyum fabrikasındaki yangın söndürüldü, 2 işçi yaralandı

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Sakarya Akyazı'da alüminyum fabrikasındaki yangın söndürüldü, 2 işçi yaralandı
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Sakarya Akyazı'da alüminyum fabrikasının döküm bölümünde patlama sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin 6 araç ve 18 personelle müdahalesiyle söndürülürken 2 işçi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alüminyum fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

Fabrikanın döküm bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle yangın çıktı, bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 2 işçi ile dumandan etkilenen 1 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya itfaiyesinin 6 araç ve 18 personelle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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