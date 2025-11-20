Saimbeyli'de trafik güvenliği toplantısı yapıldı
Saimbeyli'de, Kaymakam Emre Aydın başkanlığında trafik güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi Şehit Adil Ay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kurumların koordinasyonu, yol güvenliği, acil durum planlaması ve saha ekiplerinin hazırlıkları gibi konular ele alındı.
Kaymakam Aydın, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, kış lastiği kullanımının önemine değindi.
Toplantıya, Belediye Başkanı Mahmut Dal ve diğer ilgililer katıldı.