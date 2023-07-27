Sahte içki davasının tutuklu sanığı tahliye istedi

BURSA'da, 6 kişinin öldüğü sahte içki davasının tutuklu tek sanığı Kemal Cihat İşcen (53), duruşmada, "Hakim bey ben sahte içki yapmadım. Masumum. Dahası mağdurum. Çünkü, o içkiden ben de kullandım. Bu nedenle görme yetimi yüzde 60 oranında kaybettim. Tedavim devam ediyor. Mağdurum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl kasım ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Kemal Cihat İşcen, Erhan Seper (67), Mahmut Akça, Murat K. (57), Bülent D. (45), Ramazan Ç. (49), Fatih U., Suriye uyruklu Basem M., Celal T. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Bu kişilerden Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece, Fuat İşçen, Mahmut Akça ve Erhan Seper yaşamını yitirdi, diğerleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Duruşmada, avukatlar ile tanıklar da dinlendi. Mahkeme heyeti, Kemal Cihat İşcen'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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