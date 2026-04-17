Sağlık Bakanlığından, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli'de bahse konu olaya ilişkin Bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız