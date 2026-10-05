Sağlık Bakanı Memişoğlu, 10 bini aşkın kullanıcıya ulaşan Üreten Sağlık'a davet etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanında fikri olan sağlık çalışanlarını, akademisyenleri, araştırmacıları ve girişimcileri, "Üreten Sağlık" platformuna davet etti.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, "Üreten Sağlık Gücümüz Büyüyor" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Fikirden üretime, üretimden geleceğe. Fikri olanı tesisle, projesi olanı imkanla buluşturuyoruz. Bugün 10 bini aşkın kullanıcı, 300'den fazla tesis ve binlerce cihaz altyapısıyla büyüyen dev bir ekosistemimiz var. Sağlık alanında, 'Ben de varım, benim de bir fikrim var' diyen tüm sağlık çalışanı, akademisyen, araştırmacı ve girişimcilerimizi 'http://uretensaglik.gov.tr' adresimize bekliyoruz."

Kaynak: AA