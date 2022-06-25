Sağanak yağışın vurduğu Osmaniye'de, sanayi esnafı güne iş yerlerini temizleyerek başladı - Haberler

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Sağanak yağışın vurduğu Osmaniye'de, sanayi esnafı güne iş yerlerini temizleyerek başladı

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Kaya - Güncel
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Sağanak yağışın vurduğu Osmaniye'de, sanayi esnafı güne iş yerlerini temizleyerek başladı Osmaniye'de dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışında iş yerlerini su basan Küçük Sanayi Sitesi esnafları iş yerlerini temizleyerek güne başladı.

Sağanak yağışın vurduğu Osmaniye'de, sanayi esnafı güne iş yerlerini temizleyerek başladı

OSMANİYE - Osmaniye'de dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışında iş yerlerini su basan Küçük Sanayi Sitesi esnafları iş yerlerini temizleyerek güne başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de dün akşam saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak yağmur suyuyla dolarken Küçük Sanayi Sitesi de kuvvetli yağıştan nasibini aldı. Birçok iş yeri yağmur suyuyla dolarken onlarca arabada yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki suyun içinde kaldı. Sabah saatlerinde kepenk açan sanayi esnafı da güne iş yerlerini temizleyerek başladı. Bazı esnaflar dükkanlarına dolan suyu kova yardımıyla boşaltırken bazı esnaflarda yağmur suyundan etkilenen malzemelerini temizlenenin telaşesine düştü. Öte yandan sağanak yağışlı birlikte etkili olan kuvvetli rüzgara dayanamayan bir metruk binada çöktü.

Sağanağın çok hızlı geldiğini ifade eden sanayi esnaflarından Mehmet Coşkun, "Şimşek çakıp doludan arabaları kurtardık doludan kaçarken yağmura tutulduk. İş yerlerimizi zor kurtardık. Kurtaramayan zararı olan esnaf arkadaşlarımız var. Arabalarımızın hepsi torpidolara kadar su doldu. Arabaları çekemedik. Fırsatımızı olmadı. Basiretimiz bağlandı. Bu çok hızlı geldi aşırı hızlı geldi. Kendimizi toparlayamadık" diye konuştu.

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İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Osmaniye su Güncel Haberler

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