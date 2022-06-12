Sağanağın vurduğu Aydın'da hasar tespitine başlandı - Haberler

Sağanağın vurduğu Aydın'da hasar tespitine başlandı AYDIN'da dün yaklaşık 3 saat süren ve yaşamı olumsuz etkileyen kuvvetli sağanağın ardından ilk tespitlere göre, metrekareye 118 kilogram yağış düştüğü belirtilirken, hasar tespit çalışmalarına başlandı. AYDIN'da dün yaklaşık 3 saat süren ve yaşamı olumsuz etkileyen kuvvetli sağanağın ardından ilk tespitlere göre, metrekareye 118 kilogram yağış düştüğü belirtilirken, hasar tespit çalışmalarına başlandı. . Aydın'da dün saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 3 saat süren kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögarlar taştı, sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye birimine 343, sağlık birimine 164, jandarma birimine 23, emniyet birimine 81, AFAD birimine 42 olmak üzere toplam 653 olay bildirildi. İhbarların ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) biriminde eş zamanlı kriz merkezi oluşturuldu. MAHSUR KALAN DAĞCILAR HELİKOPTERLE KURTARILDI Yamaç Kanyonu'nda sağanak sebebiyle mahsur kalan 10 amatör dağcıdan 6'sı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Bulundukları yamaçta helikopterin ulaşamadığı 4 dağcı ise ekiplerin yönlendirilmesiyle indirildi. Kurtarılan dağcıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Koçarlı ilçesi Çakırbeyli, Boydere ve Çinçin mahallelerinde ise sel sularının taşırdığı sulama kanalları nedeniyle sular altında kalan ekili tarım arazileri için hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı ifade edildi. Valilik yaptığı açıklamada, ilk tespitlere göre, metrekareye 118 kilogram yağış düştüğü belirtildi. VALİ AKSOY VE BERABERİNDEKİ HEYET İNCELEMELERDE BULUNDU Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde 11 Haziran günü 06.00-17.00 saatleri arasında metrekareye toplamda 118 kilogram yağan yağmur sebebiyle oluşan su baskınlarına yönelik olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 15.00 itibariyle ihbarlar gelmeye başlamıştır. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) biriminde eş zamanlı kriz merkezi oluşturulmuştur. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye birimine 343, sağlık birimine 164, jandarma birimine 23, emniyet birimine 81 ve AFAD birimine 42 olay bildirilmiştir. Söke ilçesi Yamaç Kanyonu'nda mahsur kalan 10 sporcu, JAK Timi ve Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından kurtarılmıştır. Koçarlı ilçesi Çakırbeyli, Boydere ve Çinçin mahallelerinde arazilerin su altında kalması üzerine Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyet ile olay yerinde inceleme yapılmış ve hasar tespit çalışmalarına başlanması talimatı verilmiştir. Efeler ilçemizde evlere su dolması ihbarı verilen 85 olaya Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından müdahale edilmiştir. Köşk-Ödemiş yolu Akçaköy mevkiinde heyelan meydana gelmiş, karayolları ekibi tarafından yol trafiğe açılmıştır. İncirliova ilçesinde kanal tıkanması sonucu yolda biriken sular karayolları ekibi tarafından temizlenerek yol trafiğe açılmıştır. Aydın Kadın Doğum Hastanesi zemin katında meydana gelen su baskınına ilişkin tahliye işlemleri itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılmakta olup, sağlık hizmetleri aksatılmadan yürütülmektedir. Aşırı yağışlardan dolayı zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." Öte yandan, çalışmaların ardından hayatın normale döndüğü Aydın'da ekiplerin olumsuzluklara karşı duyarlı olduğu ifade edildi. Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel İtfaiye Aydın su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sağanağın vurduğu Aydın'da hasar tespitine başlandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.