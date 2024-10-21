Safranbolu'da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde yer yer 40 santimetreye ulaştı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İlçeye 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde ise kar yağışı yoğunlaştı.
Bölgede kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.