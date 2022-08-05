Sadr destekçileri cuma namazı için Yeşil Bölge'ye akın ediyor
Cuma namazını eda etmek üzere Yeşil Bölge'ye akın eden Sadr yanlıları BAĞDAT (AA) – Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Mukteda es-Sadr yanlıları bir süredir oturma eylemine devam ettikleri Yeşil Bölge'de Cuma namazı için toplanmaya başladı.
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Cuma namazını eda etmek üzere Yeşil Bölge'ye akın eden Sadr yanlıları
BAĞDAT (AA) – Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Mukteda es-Sadr yanlıları bir süredir oturma eylemine devam ettikleri Yeşil Bölge'de Cuma namazı için toplanmaya başladı.
AA / Ali Mohammed Saeed - Güncel