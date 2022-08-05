Sadr destekçileri cuma namazı için Yeşil Bölge'ye akın ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sadr destekçileri cuma namazı için Yeşil Bölge'ye akın ediyor

Cuma namazını eda etmek üzere Yeşil Bölge'ye akın eden Sadr yanlıları BAĞDAT (AA) – Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Mukteda es-Sadr yanlıları bir süredir oturma eylemine devam ettikleri Yeşil Bölge'de Cuma namazı için toplanmaya başladı.

 - Güncelleme:

Cuma namazını eda etmek üzere Yeşil Bölge'ye akın eden Sadr yanlıları

BAĞDAT (AA) – Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Mukteda es-Sadr yanlıları bir süredir oturma eylemine devam ettikleri Yeşil Bölge'de Cuma namazı için toplanmaya başladı.

AA / Ali Mohammed Saeed - Güncel

Bağdat Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title