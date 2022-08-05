Sadr destekçileri cuma namazı için Yeşil Bölge'ye akın ediyor Cuma namazını eda etmek üzere Yeşil Bölge'ye akın eden Sadr yanlıları BAĞDAT (AA) – Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Mukteda es-Sadr yanlıları bir süredir oturma eylemine devam ettikleri Yeşil Bölge'de Cuma namazı için toplanmaya başladı. Cuma namazını eda etmek üzere Yeşil Bölge'ye akın eden Sadr yanlıları BAĞDAT (AA) – Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Mukteda es-Sadr yanlıları bir süredir oturma eylemine devam ettikleri Yeşil Bölge'de Cuma namazı için toplanmaya başladı. Güncel AA / Ali Mohammed Saeed Bağdat Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sadr destekçileri cuma namazı için Yeşil Bölge'ye akın ediyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.