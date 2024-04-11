Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Saadet Partisi'nden Yrp'ye Bayram Ziyareti... Gündem İsrail'le Ticaret ve Gazze'ye Saldırılardı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: BERKİN GÜLSOY

Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) bayram ziyaretinde İsrail'le ticaret ve Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyye'nin çocukları ve torunlarının öldürülmesi gündeme geldi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, "İstiyoruz ki ticaretin hepsi kesilsin. Önce ticaretimiz yok dediler, sonra ticaretimiz varmış deyip kısıtlama getirdiler. Bunlar gerçek tepki değil" dedi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, iki partinin birleşme olasılığına ilişkin soru üzerine "gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz yetkili kurullarımızda değerlendirilir" diye konuştu.

Siyasi partiler arasında bugün bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor. YRP'de, bayramlaşmak amacıyla gelen heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, STK ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Seçim Aydın, Kadın Kolları'ndan Kevser Vural Yıldız ve Ayşegül Kapukaya'dan oluşan heyet ağırladı.

YRP'yi DEVA Partisi'nden sonra HÜDA PAR, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi heyeti ziyaret etti.

Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Akdağoğlu, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Furkan Kılıçoğlu'ndan oluşan heyetin YRP'yi ziyaretinde İsrail ile ticaret, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyye'nin çocukları ve torunlarının öldürülmesi, iki partinin birleşme senaryoları gündeme geldi.

"HEPİMİZİ ÇOK DERİNDEN ETKİLEDİ"

SP'li Kaya, Haniyye'nin oğlu ve torununlarının İsrail tarafından ölldürülmesine ilişkin "Gazze'deki yaşananları dün de aldığımız acı haber hepimizi çok derinden etkiledi aynı anda İsmail Haniyye'nin 3 evladı ve torunlarının şehit edilmesi ve onun gösterdiği metanet apayrı bir alemde yaşadığımızı bizlere hissettirdi. Temel acımız Gazze, bu bayramla beraber oradaki soykırımın da son bulduğu bir dönemi beraber yaşarız" dedi.

"BUNLAR GERÇEK TEPKİ DEĞİL"

YRP'li Uğurlu ise İsrail'le ticarete ilişkin "İstiyoruz ki ticaretin hepsi kesilsin. Önce ticaretimiz yok dediler, sonra ticaretimiz varmış deyip kısıtlama getirdiler. Bunlar gerçek tepki değil" diye konuştu.

"KURULLARIMIZDA DEĞERLENDİRİLİR"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, yerel seçim değerlendirmeleri sonrası Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'yle birleşme olasılığının gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Biz değerlendirmemizi yapıyoruz. Saadet Partisi aldığı sonuçları değerlendirir, bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Şimdi bir bayram ziyaretindeyiz. Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Fatih Uğurlu Mustafa Kaya İstanbul İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu CANLI maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Nisan günün maçları nereden izlenir? 12 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK? Emekli ve memura zam yapılacak mı, ne kadar zam yapılacak? Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo dağıtım yapıyor mu? Bayramda akbil ücretsiz mi? Bayramda İstanbulKart bedava mı? Hudutsuz Sevda bu hafta var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? File market bayramda açık mı 2024? File market bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nurhak Belediyesi hangi parti? Nurhak Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Kahramanmaraş Nurhak yerel seçim sonuçları! Hangi köprüler ücretsiz? Bayramda hangi köprüler bedava? İşte bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar! Emeklilere zam var mı? Emeklilere ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? İşte temmuzda memur ve emekliyi bekleyen zam oranı! 11 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bayramda noterler açık mı? Bugün noterler açık mı, hangi noter açık? ŞEKER BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR? Bayram ne zaman, hangi tarihte bitecek?ı Borsa bayramda kapalı mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, ne zaman açılacak?
title