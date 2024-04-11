Saadet Partisi'nden Yrp'ye Bayram Ziyareti... Gündem İsrail'le Ticaret ve Gazze'ye Saldırılardı

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: BERKİN GÜLSOY

Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) bayram ziyaretinde İsrail'le ticaret ve Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyye'nin çocukları ve torunlarının öldürülmesi gündeme geldi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, "İstiyoruz ki ticaretin hepsi kesilsin. Önce ticaretimiz yok dediler, sonra ticaretimiz varmış deyip kısıtlama getirdiler. Bunlar gerçek tepki değil" dedi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, iki partinin birleşme olasılığına ilişkin soru üzerine "gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz yetkili kurullarımızda değerlendirilir" diye konuştu.

Siyasi partiler arasında bugün bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor. YRP'de, bayramlaşmak amacıyla gelen heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, STK ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Seçim Aydın, Kadın Kolları'ndan Kevser Vural Yıldız ve Ayşegül Kapukaya'dan oluşan heyet ağırladı.

YRP'yi DEVA Partisi'nden sonra HÜDA PAR, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi heyeti ziyaret etti.

Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Akdağoğlu, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Furkan Kılıçoğlu'ndan oluşan heyetin YRP'yi ziyaretinde İsrail ile ticaret, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyye'nin çocukları ve torunlarının öldürülmesi, iki partinin birleşme senaryoları gündeme geldi.

"HEPİMİZİ ÇOK DERİNDEN ETKİLEDİ"

SP'li Kaya, Haniyye'nin oğlu ve torununlarının İsrail tarafından ölldürülmesine ilişkin "Gazze'deki yaşananları dün de aldığımız acı haber hepimizi çok derinden etkiledi aynı anda İsmail Haniyye'nin 3 evladı ve torunlarının şehit edilmesi ve onun gösterdiği metanet apayrı bir alemde yaşadığımızı bizlere hissettirdi. Temel acımız Gazze, bu bayramla beraber oradaki soykırımın da son bulduğu bir dönemi beraber yaşarız" dedi.

"BUNLAR GERÇEK TEPKİ DEĞİL"

YRP'li Uğurlu ise İsrail'le ticarete ilişkin "İstiyoruz ki ticaretin hepsi kesilsin. Önce ticaretimiz yok dediler, sonra ticaretimiz varmış deyip kısıtlama getirdiler. Bunlar gerçek tepki değil" diye konuştu.

"KURULLARIMIZDA DEĞERLENDİRİLİR"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, yerel seçim değerlendirmeleri sonrası Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'yle birleşme olasılığının gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Biz değerlendirmemizi yapıyoruz. Saadet Partisi aldığı sonuçları değerlendirir, bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Şimdi bir bayram ziyaretindeyiz. Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır."